Zelfs blessure remt Van der Poel niet af

Mathieu van der Poel had 'dynamic tape' laten leggen in Koksijde. Dat ondersteunt de goede werking van een spier. Toen Van der Poel zaterdag vol tegen een afsluiting op het parcours van Boom was gereden, had hij zich stevig bezeerd aan de arm. Daardoor won hij niet in De Schorre en kon Van Aert met de zege aan de haal gaan. Op de cross van zondag in Koksijde had die val geen invloed. Van der Poel nam de beste start, reed als eerste door de bocht, klom als eerste over de helling, reed als eerste door het zand en hield dat een hele wedstrijd vol. De koers was na twee ronden al gereden. "Ik had niet de benen om Mathieu pijn te doen", gaf Van Aert ootmoedig toe.