Zelfrijdende bussen in Genk en Mechelen

Openbaarvervoermaatschappij De Lijn onderzoekt samen met Genk en Mechelen of zelfrijdende shuttles haalbaar zijn in de twee steden. De steden en De Lijn willen zich zo voorbereiden op de mobiliteit van de toekomst, klinkt het in een persbericht. Een elektrische autonome shuttle is een voertuig dat zich zelfstandig en met lage snelheid (gemiddeld 20 km/u) door het verkeer beweegt. Dit gebeurt op een kort, vast traject dat hiervoor is aangepast. Een autonome shuttle deelt de weg met ander verkeer en heeft geen aparte infrastructuur nodig. Een dispatching houdt het voertuig in de gaten. De technologie is dezelfde als die in zelfrijdende auto's. "Nog dit jaar kiezen we een constructeur om een autonome shuttle voor Brussels Airport te bouwen. In een stedelijke omgeving zal de toepassing complexer zijn, maar dat houdt ons onderzoek niet tegen", zegt minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).