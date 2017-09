Yves Saint Laurent lééft

Met de opening van een nieuw museum staat modestad Parijs in het teken van de legendarische ontwerper Yves Saint Laurent. Te midden van de drukte rond de Parijse modeweek opent in het hartje van de stad een nieuw Yves Saint Laurentmuseum in Avenue Marceau 5. Tussen 1975 en 2002 huisde hier het atelier van de couturier, die tijdens zijn leven wereldberoemd werd om zijn vooruitstrevende ontwerpen. Vanaf 3 oktober kunnen bezoekers er terecht voor de grootste verzameling ooit van silhouetten, schetsen en artefacten van de modemaker. Hij zou vrouwen in tuxedo's krijgen, Mondriaan tot een jurk transformeren en met zijn prêt-à-portercollectie, Rive Gauche, lang synoniem zijn voor het hipste in de mode.