YouTube wil fans IS-video's op andere ideeën brengen

Google begint een groot experiment in digitaal contraterrorisme. Op die manier wil het bedrijf IS-gerelateerde propaganda bannen op YouTube. Wanneer een potentiële IS-rekruut op zoek gaat naar extremistische content, moet die omgeleid worden naar video's die de terreurgroep afbreken. Het project staat bekend als The Redirect Method. Die methode begon met een pilootprogramma waarin met behulp van 320.000 kijkers onderzocht werd welke zoektermen potentiële IS-rekruten zoal ingeven, en welke beelden werken als tegenpropaganda. Documentaires en burgerjournalistiek bleken bijvoorbeeld vaak effectiever in het weerleggen van IS-propaganda, net als video's waarin religieuze debatten aan bod kwamen en video's van IS-deserteurs. The Redirect Method is beschikbaar als blauwdruk voor andere platformen en organisaties die op zoek zijn naar manieren om extremistische propaganda het hoofd te bieden.