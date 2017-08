Ron Wood, nog maar 35 jaar lid van de Rolling Stones en dus nog in zijn proefperiode, maakte deze week bekend dat hij longkanker heeft. Tumor weggesneden. Aan mijn lijf geen chemopolonaise, sprak de deegsliert kordaat, want ik heb nog al mijn haar en wil dat zo houden. Hij werd geen jaar geleden nog vader van een tweeling. Dit najaar gaan ze weer op tournee. Wij vierden deze week in oververhit, zondoorstoofd Italië de eerste verjaardag van de longkanker van mijn broer. Bescheiden feestje, op het terras van Paolo zijn pizzeria, overgoten met koele rode wijn. Kanker vieren: het klinkt morbider dan bedoeld. Maar het was zijn idee. En hij heeft nog betaald ook. Dat gebeurt niet vaak. Grapje, Dirk! Mijn jongste broer heeft longkanker in een laat stadium, te wijten aan een gen-mutatie.