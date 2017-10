Wrakingsverzoek tegen rechters in kasteelmoord

Het proces rond de kasteelmoord dreigt opnieuw vertraging op te lopen. De advocaten van een van de Nederlandse verdachten, Franciscus 'Roy' Larmit, hebben een wrakingsverzoek ingediend tegen de drie rechters,

De rechters zouden niet onpartijdig zijn, waarschijnlijk omdat ze geen nieuwe getuigenverhoren toestaan. Als het verzoek wordt ingewilligd, moeten andere rechters worden aangesteld. De vreemd verlopen evaluatiezitting van maandag 2 oktober is wellicht de aanleiding voor het wrakingsverzoek. Toen kwam het opnieuw tot een lange discussie over de mogelijke rol van een Nederlandse informant. Die zou maandenlang vanuit de gevangenis van Ieper informatie doorgespeeld hebben over zijn gesprekken met een andere Nederlandse verdachte, Evert de Clercq. Van de vermeende informant is in het dossier echter geen spoor. De advocaten van Larmit willen die informant graag laten getuigen, maar de rechters beslisten om geen getuigen meer op te roepen.