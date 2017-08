Wordt Belg burgemeester New Orleans?

De excentrieke Brusselaar Patrick Van Hoorebeek (63) wil de eerste Belg ooit worden die burgemeester is van een Amerikaanse stad. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De man, die sinds tien jaar een goeddraaiende wijnbar uitbaat in New Orleans, neemt op 14 oktober deel aan de verkiezingen met de slogan 'more wine, less crime': meer wijn, minder misdaad. Van Hoorebeek trok 32 jaar geleden naar de VS. Hij beseft wel dat zijn opdracht moeilijk wordt. " Mijn campagne kost 10.000 euro. De meeste tegenkandidaten hebben 2 miljoen ter beschikking." Zijn campagne focust zich op de criminaliteit. Hij wil meer agenten op straat en meer bewakingscamera's. "Als er minder misdaad is, hebben de inwoners meer zin om in mijn wijnbar te komen drinken", knipoogt hij.