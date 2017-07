Sinds 1992 houdt de Amerikaanse fotograaf en documentairemaker Lauren Greenfield (51) zich bezig met één onderwerp: het menselijk streven naar geld, status, schoonheid en roem. Op een van de vroegste foto's in het boek Generation Wealth zien we drie 12-jarige jongens uit Santa Monica. Ze hadden Greenfield gevraagd wat ze aan het doen was, vertelt ze. "Toen ik zei dat ik een fotoserie maakte over opgroeien in Los Angeles, zeiden ze: 'Je moet geld laten zien, alles draait om geld.'" De jongens haalden biljetten uit hun zak en hielden die omhoog.