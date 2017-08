Word jihadiste met deze tips

"We willen vrouwen aansporen om naar voren te treden en zich aan te sluiten bij de moedjahedien (heilige strijders, MIM)." Het editoriaal van het tijdschrift Sunnat-e-Khaula, gepubliceerd door de Pakistaanse tak van de taliban (TTP), is duidelijk. De 45 pagina's staan vol boodschappen om vrouwen actiever te betrekken in de radicaal-islamitische militantenbeweging. Het magazine werd vanaf 1 augustus in Pakistan verspreid, vooral via sociale media, maar op obscure internetplekken circuleert ook een versie in gebrekkig Engels. Een in het zwart gehulde vrouw siert de cover van de eerste 'wijze van Khaula'. De naam verwijst naar een bekende moslimstrijdster ten tijde van de profeet Mohammed.