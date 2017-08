Woningprijzen aan de kust fors gedaald

De vastgoedprijzen aan de kust lijken hun plafond te hebben bereikt. Een appartement op de dijk met zicht op zee kost nu gemiddeld evenveel als in 2014. Dat is nog steeds 15,7 procent meer dan een elders in dezelfde stad, maar vergeleken met vorig jaar is het wel een daling met bijna 8,5 procent. Notaris Bart Van Opstal: "Door de band genomen zijn het vaak oudere appartementen die renovatiewerken kunnen gebruiken." Daarom kiezen veel kandidaat-kopers ervoor om voor hetzelfde bedrag een nieuwbouwappartement op de tweede rij te kopen.