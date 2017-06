WOnen in openlucht

Het zou een miniopenluchtmuseum kunnen zijn, de Mosweg en Struikweg, twee idyllische straatjes in de Similiwijk in Nieuwpoort. De gerenommeerde architect Peter Callebout bouwde hier in de jaren 60 heel wat woningen waardoor de ene architecturale parel de andere opvolgt, in hun nog originele gedaante of in een meer opgesmukte, hedendaagse versie. Hoewel de huizen van Callebout hier te herkennen zijn aan hun met hout beklede gevel, lage daken en vaak alles functioneel verpakt op één woonverdieping, heeft de woning van Eddy en Veroniek een eerder atypische vorm: een sterk hellend dak en niveauverschillen in het huis die elkaar afwisselen.