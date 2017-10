Wonen in Boeken

Naam

Stefan Vanthuyne (39)

Stad

Gent

Beroep

Onderzoeker aan het KASK in Antwerpen, recensent en bezieler van het Belgian Platform for Photobooks

Vrije tijd

Kunst, film en literatuur, muziek, en mijn twee kinderen "Voor mij hoort fotografie thuis op gedrukt papier, niet aan een muur. Vandaar mijn liefde voor fotoboeken. Rond 2009 begon ik fotografie ernstig te nemen. Doorslaggevend was het werk van de Vlaamse Eva Vermandel. Haar foto's zetten me aan om anders te gaan fotograferen. Vrij snel kon ik vier boekjes met eigen werk maken, waardoor je kunt stellen dat ik via het boek de artistieke fotografie ben ingerold. "Fotografie is een fascinerend medium. Het raakt aan wetenschap, journalistiek, beeldende kunst en film, maar uiteindelijk schiet het overal te kort.