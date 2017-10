Wonen in boeken

Naam

Mieke Ackx (43)

Stad

Brugge

Beroep

cultuurambtenaar

Vrije tijd

zingen, lachen en bewonderen; en zo min mogelijk vechten, bidden en huilen "Lezen doe ik altijd en overal, en dat lukt vrij goed, al heb ik proefondervindelijk geleerd dat strijken noch koken in combinatie met lezen lukt. Ik ben zo'n typische fulltime werkende vrouw die tussen de huiselijke taken ook nog eens de literatuur wil persen, denk ik. Lezen gebeurt dan wel eens in de gestolen tijd. Maar binnenkort krijg ik er dagelijks enkele uren uur leestijd bij. Ik werk nu nog in Brugge, voor de Provincie West-Vlaanderen, maar dat wordt de Vlaamse overheid in Brussel. Ik oefen me nu al in het pendelen. "Ik weet niet hoeveel boeken er in mijn bibliotheek staan.