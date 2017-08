WONEN IN BOEKEN

Naam Marja Hermans (57) Stad Woont in Kessel-Lo, werkt in Brussel en komt tot leven in Mol Beroep Directie-assistente en stafmedewerker bij Welzijnsschakels, allebei deeltijds Vrije tijd Lezen, recreatief fietsen, kijken naar wielerwedstrijden, handwerken,... "Ik lees het liefst op de camping, onder de partytent in de zomer en lekker in de caravan in de winter. Thuis is er altijd wel iets te doen. Er moet opgeruimd worden of het onkruid gewied. In de caravan trek ik me daar niets van aan. In juli en augustus kom ik er zo weinig mogelijk, dan is het te druk, maar de andere maanden is het er heerlijk.