WONEN IN BOEKEN

Vrije tijd

Mijn twee zonen, lopen en Lezen for Life "In 2017 lees ik alleen boeken van vrouwen. Het was me opgevallen dat, hoewel zij maar een kwart van mijn boekenkast innemen, vrouwen wel minstens de helft van mijn favoriete auteurs uitmaken. In mijn top tien van vorig jaar stonden er bijvoorbeeld zes. Daarom nam ik me voor om drie maanden lang alleen maar vrouwen te lezen. En omdat dit zo goed beviel, maakte ik er later meteen een jaar van.