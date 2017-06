Wippen groenen sp.a uit Brusselse regering?

"Wat telt is niet een nieuwe regering maar wel een nieuwe manier van besturen", zegt Ecolo-voorzitter Zakia Khattabi. In de Waalse regering is Ecolo nodig om tot een werkbare meerderheid te komen, in Brussel is dat niet het geval. Het valt te verwachten dat, als de Franstalige groenen in zee gaan met cdH en MR, ze tot beide regeringen zullen willen toetreden. Daar komt bij dat Ecolo zijn lot verbonden heeft aan Groen, wat betekent dat ook de Vlaamse groenen dan tot de Brusselse regering zouden toetreden.