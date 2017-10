Wijnproductie op laagste peil in 50 jaar

De wijnproductie wereldwijd bedraagt dit jaar naar schatting 246,7 miljoen hectoliter. Dat is het laagste niveau in meer dan 50 jaar. De wereldwijde productie daalde met 8,2 procent ten opzichte van 2016. Dat er zo weinig wijn is, komt grotendeels omdat de oogsten in de drie grootste wijnlanden tegenvielen door ongunstige weersomstandigheden. In Italië werd bijna een kwart minder geproduceerd dan vorig jaar, in Frankrijk bijna een vijfde minder en in Spanje 15 procent minder. In de VS blijft de wijnproductie stabiel. Al is daar nog geen rekening gehouden met de bosbranden van deze maand in Nappa Valley.