Wie koffie drinkt, leeft langer

Koffiedrinkers hebben meer kans op een langer leven. Een kop koffie per dag levert al gezondheidswinst op, bij drie koppen per dag is die winst optimaal. Er blijkt geen verschil tussen cafeïnevrije en gewone koffie. 'Al is het geen medicijn.'

Een en ander blijkt uit twee omvangrijke Europese en Amerikaanse onderzoeken, die zijn gepubliceerd in het vakblad Annals of Internal Medicine. Een groep internationale wetenschappers volgde ruim een half miljoen volwassenen uit tien Europese landen. Wetenschappers van twee Amerikaanse universiteiten analyseerden de gegevens van 185.000 Amerikanen van uiteenlopende etniciteiten. Hoewel de effecten van koffie op sterfte in die twee studies iets uiteenlopen, zijn de conclusies eensluidend: er is een heel goede reden om de dag te beginnen met een bakje troost.