► Geboren op 28 augustus 1969 in Washington D.C. ► Studeerde in 1995 summa cum laude af aan Harvard Business School. ► Van 1996 tot 2001 stafchef van het ministerie van Financiën. ► Werkte van 2001 tot 2008 voor Google en trok nadien naar Facebook. ► Zetelde in de raad van bestuur van The Walt Disney Company en Starbucks. ► Schreef (mee) twee boeken: Lean In en Optie B. ► Stond in 2012 in de Time-lijst van honderd meest invloedrijke mensen ter wereld.