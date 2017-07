► geboren op 1 januari 1943 ► groeide op in een achterstandswijk in Chicago ► speelde piano en cello ► moest studies stoppen wegens handblessure, dus koos hij voor sociologie ► nu is hij hoogleraar sociologie aan de London School of Economics ► bekendste boeken: De cultuur van het nieuwe kapitalisme,De ambachtsman en Samen ► volgend jaar verschijnt nieuw boek over hoe mensen hun stad maken