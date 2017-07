► Philadelphia, 1932 ► Bioloog Stanford University ► Auteur van The Population Bomb (1968) ► Een van de gezichten van de prille milieubeweging in jaren 70 ► Een van de inspiratoren van de Club van Rome, die in 1972 veel van zijn ideeën uitwerkte ► Omstreden: hij pleitte in het verleden al voor verplichte bevolkings- beperking