Wie is de iPhone-mol?

Apple komt morgenavond met drie nieuwe iPhones. De iPhone 8 en 8 Plus worden de logische opvolgers van de iPhone 7. Maar de ogen zijn vooral gericht op de iPhone X, het eerste significante nieuwe iPhone-design in jaren. De voorkant van die nieuwe iPhone bestaat bijna alleen maar uit OLED-scherm, die van rand tot rand loopt. Alleen bovenaan het scherm is nog een duidelijke zwarte inkeping te zien, voor een luidspreker, sensoren en selfiecamera's met 3D-technologie. We weten al die dingen nu al omdat de definitieve versie van iOS 11 vroegtijdig is uitgelekt. Eén Apple-werknemer heeft het vermoedelijk voor zijn collega's verpest door een downloadlink naar enkele gespecialiseerde Apple-sites door te spelen. "Wie dit gedaan heeft, is nu de minst populaire persoon in Cupertino", schrijft de bekende Apple-blogger John Gruber.