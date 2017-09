Wie haalt angel uit Korea-crisis?

"Ons geduld is op", zei de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley tegen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, in spoedzitting bijeen na de ondergrondse explosie, zondag in Noord-Korea, van wat volgens het land zelf een waterstofbom is geweest. "We hebben tot nu toe een stap-voor-stap-benadering gekozen, maar ondanks de beste bedoelingen heeft die niet gewerkt." Haley werkt aan een harde resolutie die ze volgende week door de Veiligheidsraad wil zien te krijgen. Het lijkt erop dat de Amerikanen de olietoevoer naar Noord-Korea willen beperken, om zo het land tot stilstand te brengen.