Wie doet Assad nog wat?

Bashar al-Assad heeft de wind in de zeilen. Met de aanval op de stad Deir al-Zor, een van de laatste bolwerken in Syrië van IS, zet het regime van de Syrische president zijn opmars voort. Steeds meer grondgebied valt in handen van het leger. Waar moet dat eindigen? "De overwinning van het regime van Bashar al-Assad tekent zich af", is de prikkelende kop boven een recent artikel van Fabrice Balanche, Syrië-watcher aan Stanford University in de VS. Als de geopolitieke parameters niet veranderen, stelt hij, zal het Syrische regime binnen twee jaar de eindoverwinning kunnen vieren.