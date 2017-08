Wickmayer raakt niet in derde ronde US Open

Geen derde ronde voor Yanina Wickmayer (WTA 129) op de US Open. Kwalificatiespeelster Kaia Kanepi (WTA 418) was met 6-4, 6-2 net iets te sterk. "Met dit niveau had ik misschien wel een derde of vierde ronde verdiend", zuchtte Wickmayer. Kirsten Flipkens (WTA 73) begon met vertrouwen aan haar twaalfde Flushing Meadows. Voor de vinnige maar beperkte Madison Brengle (WTA 81) wist dat ze op baan 4 stond, had ze al enkele breaks aan haar been. Flipkens spurtte zonder veel problemen naar 6-2 en 6-3. "Een solide partij", zei Flipkens. Met Jelena Vesnina (WTA 18) trof ze afgelopen nacht een lastige tegenstander.