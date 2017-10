Hekkerstraat 34 9230 Wetteren 09/311.93.90 www.bistrogustaaf.be

Voorgerecht: € 6,50 - € 9,50 Hoofdgerecht: € 14 - € 35 Nagerecht: € 7,50 - € 10

Di tot za van 12u tot 14u en van 17u30 tot 21u30.

Met Bistro Gustaaf kreeg het gelegenheidsrestaurant Meneer er in hartje Wetteren een permanent broertje bij. De visie: eten volgens het seizoen, en zoveel mogelijk lokaal.

Wetteren een saai provincienest waar je nergens lekker kunt eten? Alvast niet meer met de komst van Gustaaf, een bistro die sinds de opening in juli flink wat trendy volk naar de stad lokt. Zoals het een goede bistro die 'werkt met wat voor handen is' betaamt, is de kaart klein. De kraan tapt Rodenbach Grand Cru en Urthel Saisonnière, in de open keuken halen hipsterkoks gezellige toeren uit met potten en pannen.