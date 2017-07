Westerse sancties helpen Russische wapenfabrikant

De fabrikant wilde in 2014 net een vestiging openen in Amerika, een groot afzetgebied. Dat plan kon meteen opgedoekt worden. Het Westerse antwoord op de annexatie door Rusland van de Krim en de militaire tussenkomst in Oekraïne, dwong de iconische wapenfabrikant echter niet op de knieën. Ironisch genoeg genereerde het embargo het omgekeerde effect. Kalasjnikov moest noodgedwongen andere horizonnen verkennen en vond die in Azië en Afrika. Overheden aldaar hapten toe om hun militaire arsenaal te verbeteren en landen als Pakistan, de Filipijnen en Indonesië tekenden lucratieve contracten.