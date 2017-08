West End Dandies

"I love you", zingt Neil Tennant in het belachelijk simpele popdeuntje 'Rent', zoals miljoenen hitjunkies het hem voordeden. Wat volgt, is minder evident: "You pay my rent." Het sarcasme druipt zowel van de lyrics als van de bijhorende videoclip van Derek Jarman. Ja, dé Derek Jarman, een van de meest avant-gardistische en eigenzinnigste filmmakers die Groot-Brittannië ooit heeft voortgebracht. En laat de Pet Shop Boys nu - niet zo geheel - toevallig ook een van de meest avant-gardistische en eigenzinnigste popbands uit de Britse geschiedenis zijn.