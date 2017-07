Werken Antwerpse Leien op schema

Iets meer dan een maand na de "knip" in de Antwerpse Leien voor de werkzaamheden aan en onder het Operaplein verlopen de werken volgens schema. De aannemer is begonnen met de aanleg van de eerste sporen voor de tramlijn over de toekomstige noordelijke Leien. Ook beginnen de werken aan het premetrostation Opera hun vruchten af te werpen. De knip in de Leien, die waarschijnlijk nog tot januari 2019 voor hinder zal zorgen, is onder meer nodig om onder het Operaplein autotunnels en een ondergrondse parking aan te leggen.