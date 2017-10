Wellicht zijn de Catalanen te naïef geweest

Maddens

enuwslopender kan een politieke thriller niet zijn. De druk op minister-president Puigdemont was de voorbije dagen haast onmenselijk. Er was de druk van de radicale onafhankelijkheidsbeweging die reikhalzend uitkeek naar het moment suprême. Maar tegelijkertijd was er een even grote druk van de internationale gemeenschap. En ook van de burgerlijke vleugel van zijn eigen partij. Die werd steeds zenuwachtiger naarmate meer bedrijven zich terugtrokken uit Catalonië. Het was een door het Spaanse establishment goed georkestreerde campagne. Maar ze miste haar effect niet. Tegelijkertijd werd de angst voor de Spaanse reactie steeds tastbaarder in Barcelona. Madrid bracht gisteren alles in stelling om keihard op te treden tegen Puigdemont. De Senaat was in sessie, zodat de procedure voor het opheffen van de Catalaanse autonomie meteen kon worden gestart.