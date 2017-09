Wellicht einde seizoen voor Murray door heupblessure

Na Novak Djokovic, Stanislas Wawrinka en Kei Nishikori zet ook Andy Murray zo goed als zeker een punt achter zijn tennisseizoen. De Brit meldde reeds af voor de toernooien van Peking en Sjanghai en de kans is groot dat hij door een aanslepende heupblessure daarna ook Wenen en Parijs mist. "Rust nemen is de beste beslissing voor mijn toekomst op lange termijn", meldde Murray. De Schot werd eind 2016, na een indrukwekkend jaar met een tweede Wimbledon-zege en een tweede olympische titel, de nummer één op de ATP-ranking. Dit seizoen verliep moeizamer. Sinds hij er in juli op Wimbledon in de kwartfinales uitging, speelde Murray geen wedstrijden meer. "Hoewel dit een frustrerend jaar is geweest, ben ik vol vertrouwen dat ik na deze periode van rust mijn beste niveau weer kan halen.