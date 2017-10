Wellens wint koninginnenrit in China

Tim Wellens fietste in de koninginnenrit van de Tour of Guangxi iedereen in de prak en pronkt vandaag met vier seconden voorsprong op Bauke Mollema in de rode leiderstrui. De Truienaar had zijn ambities vooraf al uitgesproken: "Als het dan lukt, is het nog zoveel mooier. Dit is perfect om mijn seizoen mee af te ronden. Toen Roche wegsprong dacht ik dat het nog te vroeg was. Niemand reageerde en ik ben samen met Mollema vertrokken. Ik had nog een fiks eindschot in de benen en dat heeft me de zege opgeleverd." Met nog twee ritten te gaan ligt de weg naar de eindoverwinning open. "Vandaag kan het nog lastig worden, ik ben dus wel voorzichtig. Gelukkig zijn we hier met een sterke ploeg en gezien het parcours zal er niet bijster veel meer veranderen aan het klassement."