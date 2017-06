Welke ratrace?

Als even detoxen ook betekent je hoofd leegmaken, dan lijkt Domein Naxhelet daarvoor de ideale plek. Drie kwartier rijden vanuit Brussel, tussen Namen en Luik, ligt een oude kasteelboerderij die enkele jaren geleden werd omgetoverd tot een wellnesshotel met golfterrein. We rijden de indrukwekkend lange oprijlaan op, en komen dan in een oase van rust waar alleen af en toe een 'pok' van een slag tegen een golfballetje de rust verstoort. Het hele domein is prachtig gerestaureerd met lokale materialen: de steen komt uit Vinalmont, het marmer uit Henegouwen en het hout is Ardense eik.