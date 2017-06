Welke Democraat trekt ten strijde tegen Trump?

De Democraten hebben nog geen strategie gevonden tegen president Donald Trump. Ze lanceerden onlangs de 'zomer van verzet' en mikken op een 'anti-Trump-golf'. Probleem: de golf blijft uit. De afgelopen weken waren er vier tussentijdse verkiezingen voor zetels in het Huis van Afgevaardigden. Alle vier gingen naar de Republikeinen. Democratische strategen blijven Trump onderschatten. Wat is er mis? Vier zetels in het Huis van Afgevaardigden kwamen vrij omdat Republikeinse afgevaardigden toetraden tot de regering- Trump. In de strijd om de zetel in Kansas en South Carolina hadden Democraten geen grote kans. In Montana hoopten ze op een wonder, zeker nadat de Republikeinse kandidaat, Greg Gianforte, een dag voor de verkiezingen een journalist van The Guardian tegen de grond sloeg.