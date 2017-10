Welgekomen ontspanning voor partij van Theresa May

Politiek is een harde stiel, maar de boog hoeft niet altijd gespannen te staan. Op het congres van de Conservative Party in Manchester laten partijleden zich gewillig masseren. Of de Britse eerste minister Theresa May zich ook liet masseren, is niet duidelijk. Maar een beetje ontspanning kan ze misschien gebruiken. Vorig jaar was May nog een sterke figuur binnen de partij. Maar na haar mislukte gok bij de verkiezingen in juni, waarbij ze maar nipt premier kon blijven, is ze veel van haar autoriteit kwijt. "May hangt aan de afgrond", zei Jeremy Corbyn (Labour).