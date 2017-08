Wel op posters, niet op Twitter

"Een diverse overheid moet een neutrale overheid zijn. Dus geen religieuze of politieke symbolen." Vlaams minister voor Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) wilde gisteren een punt maken. Dat de Vlaamse overheid bij een vacature op Twitter een foto had geplaatst van een vrouw met hoofddoek, kon voor haar niet. De tweet werd gisterennamiddag na een stroom aan negatieve en racistische reacties weggehaald. Wat opmerkelijk is: de foto komt uit een campagne in opdracht van de Vlaamse regering die al een hele tijd loopt.