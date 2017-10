Weinstein stopt behandeling voor seksverslaving

Afgelopen weekend heeft Hollywood-producer Harvey Weinstein (65) de ontwenningskliniek in Arizona alweer verlaten na amper een week. Hij was er in behandeling voor zijn seksverslaving. Weinstein stond de afgelopen weken in het oog van de storm omdat hij zijn machtspositie in de filmwereld misbruikte bij vrouwen. Maar ondanks de vele getuigenissen onder de hashtag '#MeToo', lijkt de kous alweer af voor de spijtoptant. Volgens de celebritynieuwssite TMZ zou Weinstein alle therapiesessies zonder problemen afgerond hebben. "Hij heeft het programma serieus genomen", zegt zijn arts. Weinstein zou wel in Arizona blijven voor individuele sessies met de artsen van het centrum. Volgens eerdere berichtgevingen nam Weinstein het niet zo nauw met de sessies in de ontwenningskliniek en zat hij verveeld op zijn telefoon te tokkelen of viel hij in slaap.