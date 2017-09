Weinig kans op compensatie door Ryanair

De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair schrapt de komende zes weken flink in haar aanbod: zeker 294 vluchten zullen niet op de tabellen in Charleroi en Zaventem verschijnen. Als verklaring haalt Ryanair problemen met de verlofdagen van de piloten aan. Volgens luchtvaarteconoom Eddy Van de Voorde (Universiteit Antwerpen) speelt ook een pilotentekort. De beslissing om vervolgens 400.000 reizigers in de kou te zetten, is volgens de professor evenwel berekend. "Vluchten schrappen zal voordeliger uitkomen dan de onvermijdelijke vertragingen oplossen." CEO Michael O'Leary zelf kondigde aan 20 miljoen euro aan de kant te zetten om reizigers te compenseren.