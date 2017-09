WEG EN WEER Voor wie de wereld in wil

Slow Cabins schieten uit de startblokken

Onthaasten op een unieke locatie in de natuur, in een hip ingerichte mobiele hut. Dat is het concept van Slow Cabins, een Belgische start-up die tragere en eenvoudigere vormen van lokaal toerisme wil promoten. De eerste Slow Cabin wordt komend weekend voorgesteld op het Festival van de Architectuur (deSingel, Antwerpen, 8-17 september). Daarna verhuist het prototype van de stad naar de natuur, waar het thuishoort. De start-up lanceert zijn concept in eerste instantie op de Belgische en Nederlandse markt, om dan in 2018 verder te groeien naar andere Europese markten. De Slow Cabins worden telkens op bijzondere plaatsen in de natuur gezet. Voor België gaat het momenteel om een aantal plaatsen in het Vlaamse hinterland en de Ardennen.