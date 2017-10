Weg en weer

Vissen en vogelen

In november organiseert het West-Afrikaanse vakantieland Gambia twee interessante evenementen. Tijdens het International Bird Festival, van 25 tot 29 november, kan de bezoeker kennismaken met de uitzonderlijke vogelpracht van het land. Het kleinste land van Afrika herbergt maar liefst 550 vogelsoorten en is dus de place to be voor vogelliefhebbers. Van 11 tot 16 november halen vissers dan weer hun hart op in Gambia. Tijdens een vierdaagse wedstrijd zullen de deelnemers uitpakken met een indrukwekkende vangst uit de visrijke gronden van de Atlantische Oceaan en de Gambia Rivier.

Mexico, Mexiiiiicooooooo

Vandaag en morgen baadt de Gentse Eskimofabriek in Mexicaanse sferen. Na jarenlang succes in Londen komt het Tequila & Mezcal Festival nu voor het eerst naar België. Dit smakelijke event toont Mexico in al zijn facetten: zijn typische gerechten, muziek, activiteiten, zijn rijke aanbod aan in Europa verkrijgbare tequila en mescal, zijn kunst, fotografie, ambachtslieden...