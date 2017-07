Webactivisten op barricades: snel internet in gevaar

Stel je even voor: je komt thuis na een lange werkdag en wilt ontspannen met een aflevering van de Netflix-serie Fargo. Nog een fris biertje uit de koelkast halen vooraleer je op play drukt, waarna een melding verschijnt: 'Sorry, u zit op de trage internetverbinding, de aflevering moet eerst 15 minuten laden'. Het lijkt absurd in 2017, maar volgens verschillende internetactivisten en -bedrijven zou die situatie weleens werkelijkheid kunnen worden voor Amerikanen nu de netneutraliteit in de Verenigde Staten op de helling staat. Netneutraliteit is het gelijkheidsbeginsel van het internet: iedere bit en iedere gebruiker moet op dezelfde manier behandeld worden.