We zijn het schelden stilaan beu!

Het was de voorbije weken weer woelig op Twitter en andere sociale media. Heel wat reacties die de Gentse wetenschapsfilosoof Maarten Boudry ontving na zijn omstreden uitspraak dat jihadisten gevaarlijker zijn dan nazi's, waren te gortig om als weerwerk dienst te doen, zelfs al kwamen ze in sommige gevallen van collega-intellectuelen. Nog op Twitter vergeleek een hoogopgeleide medewerker van 't Pallieterke CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi met een van de verdachten van de aanslagen in Barcelona en Cambrils. In het kielzog van de Pallieterman krijsten de koren volop mee.