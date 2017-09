We moeten allemaal liegen om te overleven

"Michaël, are you happy?", vragen ze hem soms in het goudgele Hollywood. "I'm working on it", antwoordt hij dan in een mengeling van grijs en blauw. Een vintage Roskam-repliek: noch cynisch, noch halfzacht. A little bit of Spielberg, a little bit of Scorsese. Ook typisch Roskam: de gulzige taal waarin hij zich uitdrukt. Hij beschouwt woorden als vehikels van beelden en heeft er geen bezwaar tegen om zijn antwoorden desnoods met behulp van drie verschillende adjectieven te kadreren.