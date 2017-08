Waterdichte taxshift lekt dan toch

"Studie van de Nationale Bank bevestigt: de taxshift is gefinancierd. Meer jobs, meer groei en meer investeringen." Financiënminister Johan Van Overtveldt (N-VA) klopte zich gisteren op de borst met het finale bewijs: zijn grote belastinghervorming, die taksen verschuift van arbeid naar consumptie en vervuiling, is financieel waterdicht. De oppositie begreep er niets van. Onder meer sp.a-voorzitter John Crombez claimde op Twitter met dezelfde studie in de hand dat de taxshift net wél een gat in de begroting slaat. Ook filosoof Matthias Somers van denktank Minerva trok van leer. Hoe zit het nu? Vanwaar het verschil?