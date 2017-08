Water haalt beste in whisky naar boven

In letterlijke zin is water bij de wijn doen een doodzonde, maar bij whisky ligt dat anders. Vraag het de kenner maar: water doet de smaak en reuk van het drankje naar boven komen. De boel verdunnen om tot een heftigere smaaksensatie te komen - een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid die de wetenschap niet echt kon verklaren. Maar nu laten Zweedse chemici in vakblad Nature Communications hun licht schijnen op wat er allemaal meespeelt in zo'n whiskyglas. Het draait, schrijven zij, allemaal om waar de smaakmoleculen ronddrijven. In rokerig smakende whisky's - kenmerkend voor bepaalde Schotse regio's - draagt vooral het molecuul guaiacol die verantwoordelijkheid. Waart dat boven in het glas rond in plaats van middenin, dan komt dat het aroma en de smaak ten goede.