Wat zou u doen?

Zondagmiddagbrunch, het gezin zit aan de pannenkoeken. Je dochter kijkt naar haar eigen vingers die ze één voor één strekt en buigt. Ze leert tellen, denk je, hoe schattig is dat. Net als je haar wil zeggen hoe flink je dat wel vindt van haar, houdt ze de vingers stil in de gewenste positie: enkel wijsvinger en pink gestrekt. Zo steekt ze haar hand naar je uit. Missy, vier jaar oud, scandeert: 'Ik ben het kind van de duivel.' Het heeft even geduurd, omdat Nederlandstalige hypes in de veeltalige hoofdstad nu eenmaal wat trager de kinderwereld binnendringen. Maar Het Lied is dus gearriveerd. Je kunt je er niet echt in opjagen. Het is niet zo'n bijster goed nummer, veel verder reikt je pedagogische bezorgdheid niet.