Wat voorafging

Op sociale netwerksite Instagram circuleerde een filmpje waarin een jongen van 14 aan het Concertgebouw in Brugge enkele raken klappen krijgt van een tiental jongeren. Iemand duwt hem op de grond. Een ander geeft hem een harde schop in de nek. Het filmpje kwam via Instagram ook op Facebook terecht. De moeder van het slachtoffer heeft een klacht ingediend bij de politie. Het slachtoffer denkt dat het de daders enkel te doen was om het filmen van hun agressie. Sinds zondagavond staat het filmpje niet meer online. Ook het Instagram-account waarop het werd gedeeld, Lupogangg, is offline. Het had meer dan vijfduizend volgers.