Wat voorafging

'De bal is rond, de paus is katholiek, en vrouwen hebben over het algemeen minder ambitie dan mannen', stelde De Morgen-journalist Joël De Ceulaer vorige zaterdag (DM 1/7) in een spitant opiniestuk. Het ging over de evolutietheorie, en dat ook feministen nog altijd worstelen met de waarheid over onze biologische bagage: 'Feministen (m/v) kunnen niet leven met de gedachte dat er betekenisvolle verschillen zijn tussen de geslachten - zij laten hun blik vertroebelen door hun ideologie.' Het essay leidde tot stormachtige reacties, onder meer op sociale media en in deze krant zelf. Zo liet De Morgen-columniste Heleen Debruyne verstaan dat biologie geen excuus mag zijn om de genderongelijkheid zo te laten. Om klaarheid te brengen in het verhitte debat brengt deze krant vandaag evolutiebioloog Mark Nelissen en seksuologe en relatietherapeute Rika Ponnet bijeen voor een dubbelinterview.