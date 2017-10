Via een nieuwe routeplanner zie je altijd waar een trein zich bevindt. Infoschermen in de trein tonen in welke halte je aankomt, welke winkels daar zijn, waar de bussen zich bevinden en of je een deelfiets kunt huren. In de grote stations komt er wifi, in de trein moet je altijd 3G of 4G hebben. Gedaan met megalomane stations zoals Luik of Oostende. Meer treinen naar de luchthaven van Charleroi. Een herziening van de tarieven Werkende roltrappen