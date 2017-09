Wat Rohingya overkomt is meer dan etnische zuivering

Eva Albers is juriste. Ze schreef een masterscriptie over de Rohingya: The Genocide You Have Never Heard of (KU Leuven, 2017)

Verschillende internationale organisaties hebben de mensenrechtenschendingen tegen de Rohingya in Myanmar sterk veroordeeld. Ongeveer 400.000 Rohingya zouden intussen op de vlucht zijn voor het geweld. De VN-commissaris voor de Mensenrechten, Zeid Ra'ad al-Hussein, en Amnesty International spreken van ethnische zuivering. Maar is dat wel een juiste omschrijving? Etnische zuivering is geen juridisch begrip. De term werd voor het eerst gebruikt na de Bosnische oorlog begin jaren 90 en staat voor het verdrijven van een bepaalde groep van een territorium. Zeggen dat een groep mensen het slachtoffer is van etnische zuivering verplicht de internationale gemeenschap echter tot niets. Etnische zuivering is een 'zwakker' begrip dan genocide.